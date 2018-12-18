Рынок рекламы аптек в Литве вырос на 68%

В этом году аптечный сегмент составил 5,1% всех инвестиций, в прошлом году – 3,2% и был на пятом месте после торговых сетей, центров, телекоммуникационных услуг. Руководитель по вопросам мониторинга рекламы Kantar TNS Гедре Юронене отметила, что рост расходов на рекламу аптек активизировался в феврале этого года, а в июне и октябре он увеличился в 2,3 раза.
По ее словам, вероятно, что рост рекламы обусловлен начатой в прошлом году и продолженной в мае дискуссией о запрете рекламы аптек. В интервью Verslo zinios аптечные сети в основном связывали рост рекламы с конкуренцией, ростом инвестиций в сегмент здорового образа жизни.
Больше всего – в два раза – за десять месяцев выросли объемы рекламы сети Eurovaistine, объемы рекламы аптечной сети Camelia увеличились на 52%, а сети Gintarine vaistine – на 63%.
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