За десять месяцев этого года рынок рекламы аптек в Литве вырос на 68% и в по объему инвестиций в рекламу поднялся на третье место – реклама аптек следует после рекламы сетей супермаркетов и торговых центров, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, ссылаясь на данные компании мониторинга рекламы и социологических исследований Kantar TNS.
© DELFI / Domantas Pipas

В этом году аптечный сегмент составил 5,1% всех инвестиций, в прошлом году – 3,2% и был на пятом месте после торговых сетей, центров, телекоммуникационных услуг. Руководитель по вопросам мониторинга рекламы Kantar TNS Гедре Юронене отметила, что рост расходов на рекламу аптек активизировался в феврале этого года, а в июне и октябре он увеличился в 2,3 раза.

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По ее словам, вероятно, что рост рекламы обусловлен начатой в прошлом году и продолженной в мае дискуссией о запрете рекламы аптек. В интервью Verslo zinios аптечные сети в основном связывали рост рекламы с конкуренцией, ростом инвестиций в сегмент здорового образа жизни.

Больше всего – в два раза – за десять месяцев выросли объемы рекламы сети Eurovaistine, объемы рекламы аптечной сети Camelia увеличились на 52%, а сети Gintarine vaistine – на 63%.

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