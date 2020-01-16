Рынок подержанных автомобилей в Литве вырос на 5,8%

Их средний возраст составлял 11 лет. Доля дизельных автомобилей составляла 69,1% (в позапрошлом году – 73,5%), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

За 2019 год в стране было проведено 262,6 тыс. операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей – на 0,8% меньше, чем в 2018 году (264,6 тыс.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей составлял 14,7 года.