Рынок подержанных автомобилей в Литве в этом году увеличился почти на 9%

В Литве за восемь месяцев зарегистрировано 124 тыс. ввезенных в страну подержанных легковых автомобилей – на 8,9% больше, чем в январе-августе прошлого года (113,9 тыс.).
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Средний возраст таких автомобилей составлял примерно 12 лет, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra. Доля дизельных автомобилей составляла 74,3% (в прошлом году – 74,8%).

В этом году 177,6 тыс. подержанных автомобилей было перерегистрировано в связи со сменой их владельцев (на 2,4% больше, чем в январе-августе прошлого года), их средний возраст составлял 15 лет.

Только в августе в Литве зарегистрировано около 17,7 тыс. таких автомобилей - на 13,6% больше, чем в августе прошлого года, среди них преобладали автомобили марки Volkswagen (почти 3 тыс.), BMW (1,7 тыс.) и Audi (1,7 тыс.).

В августе владельцев чаще всего меняли марки Volkswagen (4,2 тыс.), Audi (3 тыс.) и BMW (2,3 тыс.).

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