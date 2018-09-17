Средний возраст таких автомобилей составлял примерно 12 лет, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra. Доля дизельных автомобилей составляла 74,3% (в прошлом году – 74,8%).
В этом году 177,6 тыс. подержанных автомобилей было перерегистрировано в связи со сменой их владельцев (на 2,4% больше, чем в январе-августе прошлого года), их средний возраст составлял 15 лет.
Только в августе в Литве зарегистрировано около 17,7 тыс. таких автомобилей - на 13,6% больше, чем в августе прошлого года, среди них преобладали автомобили марки Volkswagen (почти 3 тыс.), BMW (1,7 тыс.) и Audi (1,7 тыс.).
В августе владельцев чаще всего меняли марки Volkswagen (4,2 тыс.), Audi (3 тыс.) и BMW (2,3 тыс.).
Политологи: инвестиция Blackstone повысит внимание США к странам Балтии
Решение американской компании по управлению фондами...
Рынок подержанных автомобилей в Литве в этом году увеличился почти на 9%
В Литве за восемь месяцев зарегистрировано 124 тыс....
Актуально для желающих попасть на встречу с папой римским: билеты на поезда можно купить только заранее (1)
На встречу с папой римским Франциском в Каунас (она...
Как в Норвегии отовариться дешевле, чем в Литве? (14)
У Норвегии репутация одной из самых дорогих стран...
Арендовать офис в столицах стран Балтии значительно дешевле по сравнению с Киевом, Минском и Варшавой (2)
Средняя цена аренды за квадратный метр коммерческой...
TOP новостей
Науседа принял решение: станет кандидатом в президенты Литвы (49)
Бывший советник банка SEB , экономист Гитанас Науседа 17...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (23)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (15)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (3)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (8)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...