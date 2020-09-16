Рынок подержанных автомобилей в Литве сократился на 22,8%

Их средний возраст составлял 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 66,3% (в прошлом году – 70,5%).
За восемь месяцев в стране было проведено 147,7 тыс. операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей – на 10,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Средний возраст автомобиля, сменившего владельца в этом году составил 14,8 года.
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