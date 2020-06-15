Их средний возраст составлял 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,5% (в прошлом году – 71,1%).
Только в мае в стране зарегистрировано около 10,3 тыс. подержанных автомобилей - на 39,6% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 17 тыс.). Их средний возраст был 11 лет.
"Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина. Невзирая на это, майский спад был значительно ниже апрельского, составлявшего целых 59,4%", – говорится в сообщении.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (7)
Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...
Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют (36)
Кристина и Вайдас Саткунасы – фермеры, которые сегодня...
Карантин побудил торговые сети повысить зарплаты продавцам: где кассиры получают больше (12)
Во время карантина торговые сети в Литве повышали...
В Немане гибнут животные: эксперты подозревают загрязнение на территории Беларуси (6)
После того как была получена информация о массовой...
Важно знать: "Содра" принимает посетителей только по записи
Несмотря на то, что с 17 июня в Литве карантин будет...