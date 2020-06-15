Их средний возраст составлял 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,5% (в прошлом году – 71,1%).

Только в мае в стране зарегистрировано около 10,3 тыс. подержанных автомобилей - на 39,6% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 17 тыс.). Их средний возраст был 11 лет.

"Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина. Невзирая на это, майский спад был значительно ниже апрельского, составлявшего целых 59,4%", – говорится в сообщении.