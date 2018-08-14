Компания AutoTyrimai, проанализировав данные ПУ Regitra, выяснила, что в Литве в июле 2018 года зарегистрировали больше 16 500 подержанных авто. Это на 7,6% больше, чем в июле 2017 года.
Parkavimo aikštelė
© DELFI (T.Markevičiaus nuotr.)

Большая часть ввезенных автомобилей - частные транспортные средства. Больше всего зарегистрировали автомобилей Volkswagen, BMW и Audi. Больше всего в июле покупали подержанные Volkswagen Passat, Audi A6 и BMW 5-й серии.

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По словам исследователей, средний возраст регистрируемых в Литве автомобилей - 11,4 лет, а 3 из 4 – дизельные автомобили. Указывают, что за гос количество дизельных авто увеличилось незначительно - на 0,1%.

В самой Литве торгуют более старыми автомобилями. Подсчитано, что в июле продали 22 000 уже зарегистрированных в Литве автомобилей. Средний их возраст - 15 лет, а проданное количество на 4,1% меньше, чем в июле 2017 года.

В этой группе чаще всего продавали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Audi A6.

Всего с января до июля в Литву ввезли больше 106 000 подержанных автомобилей. Это на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Средний возраст подержанных авто – 12 лет, из них 74,5% - дизельные (в прошлом за тот же период ввезли 75,1% дизельных автомобилей).

За 7 месяцев было продано 153 000 уже зарегистрированных в Литве автомобилей. Это на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Средний возраст этих автомобилей – 15,1 лет.

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