Рынок подержанных авто в Литве вырос на 2,9%

В Литве за десять месяцев этого года зарегистрировано 163,7 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 2,9% больше, чем за такой же период прошлого года (159,1 тыс.).
Kauno automobilių turgus
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Средний их возраст составляет 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 69,6% (в прошлом году – 73,9%).

В этом году 215 тыс. подержанных легковых автомобилей были перерегистрированы в связи со сменой владельца (на 4,% меньше, чем в январе-октябре прошлого года), их средний возраст был 14,7 года.

Только в октябре в Литве впервые было зарегистрировано 19,6 тыс. подержанных автомобилей – это на 5,1% больше, чем за такой же месяц 2018 года), их средний возраст был 10,8 лет.

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