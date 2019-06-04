Только в мае регистрация новых авто выросла на 32% до 4789 единиц (в мае прошлого года – 3639 единиц).
"Активный реэкспорт остается основным фактором интенсивного роста: 1443 зарегистрированных в мае новых автомобиля (из них – 1291 Fiat и 119 Jeep) были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще как минимум 38 будут сняты в ближайшее время", – говорится в сообщении AutoTyrimai.
В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей продолжали доминировать автомобили Fiat (1759 единиц), а второе место заняла Toyota (549 единицы), на третьем - Volkswagen (418 единиц). Среди престижных брендов лидировали Audi (54 ед.).
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