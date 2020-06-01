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В январе-мае этого года в Литве зарегистрировано 15506 новых легковых автомобилей – на 26,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 21201 новых автомобилей, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.
Рынок новых автомобилей в Литве сократился на 26,9%
© DELFI / Kotryna Dagenytė

Только в мае регистрация новых авто сократилась на 54% до 2201, когда за аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 4789 новых автомобилей.

"На рынок в наибольшей степени повлияли последствия карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)", – говорится в сообщении.

В мае было зарегистрировано 2057 единиц личных автомобилей, что на 51,5% меньше, а объемы регистрации автомобилей коммерческого использования сократились на 73,7% до 144.

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В прошлом месяце на рынке новых автомобилей личного использования лидировали Fiat Tipo (443 единицы), Fiat 500 (260) и Toyota Corolla (124).

В мае в Литве были зарегистрированы два спортивных внедорожника класса люкс Lamborghini Urus.

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