Рынок новых автомобилей в Литве сократился на 26,9%

Только в мае регистрация новых авто сократилась на 54% до 2201, когда за аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 4789 новых автомобилей.
"На рынок в наибольшей степени повлияли последствия карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)", – говорится в сообщении.
В мае было зарегистрировано 2057 единиц личных автомобилей, что на 51,5% меньше, а объемы регистрации автомобилей коммерческого использования сократились на 73,7% до 144.
В прошлом месяце на рынке новых автомобилей личного использования лидировали Fiat Tipo (443 единицы), Fiat 500 (260) и Toyota Corolla (124).
В мае в Литве были зарегистрированы два спортивных внедорожника класса люкс Lamborghini Urus.
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