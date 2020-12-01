Рынок новых автомобилей в Литве сократился на 17,8%

Только в ноябре новых автомобилей было зарегистрировано на 1,2% меньше - 4,5 тыс., тогда как за такой же период прошлого года было зарегистрировано 4,6 тыс. автомобилей, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Тенденция спада, начавшаяся в марте, продолжалась после однократного роста в сентябре. Между тем, реэкспорт продолжает оставаться особо важным рыночным фактором: 2096 зарегистрированных новых автомобилей (из них – 1221 Fiat и 819 Jeep) были сняты с регистрации до конца месяца, а еще 23 будут сняты с регистрации в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В минувшем месяце в Литве на рынке новых легковых автомобилей лидировала марка Fiat (1,6 тыс.), на втором месте оказался Jeep (1,1 тыс.), третье место заняла марка Toyota (303). Среди престижных марок лидировала Audi (60).