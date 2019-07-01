Рынок новых автомобилей в этом году вырос на 48%

В Литве за шесть месяцев этого года было зарегистрировано 26162 новых легковых автомобиля - на 48% больше, чем в прошлом году (17879), сообщает издание AutoTyrimai, основываясь на данных Regitra.
Kauno automobilių turgus
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"Интенсивный реэкспорт остается ключевым фактором быстрого роста: 2144 новых автомобилей, зарегистрированных в июне (из них: Fiat - 2020, Jeep - 53 и 39 Alfa Romeo), были сняты с учёта ещё до конца месяца, и не менее 27 будут сняты с учёта в ближайшем будущем", - отмечает AutoTyrimai.

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В июне регистрация частных автомобилей подскочила на 42% до 4550, в то время легковых коммерческих - на 9% до 412.

В прошлом месяце бренд Fiat продолжал доминировать на рынке (2427 единиц), вторую позицию заняла Toyota (515 единиц), третью - Volkswagen (416 единиц) и Renault на четвёртом месте (247 единиц). Среди престижных брендов на этот раз лидером был BMW (65).

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