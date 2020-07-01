Рынок новых автомобилей в этом году уменьшился на 29%

Только в июне регистрация новых легковых автомобилей упала на 39,3% до 3003, а в это же время в прошлом году был зарегистрирован 4951 новый автомобиль, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Хотя этот спад заметно меньше, чем был в апреле (67,3%) и мае (54%), рынок все еще находился под сильным влиянием последствий введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантина", - говорится в сообщении.

В минувшем месяце среди автомобилей личного назначения лидировала марка Fiat (917 единиц), на втором месте по-прежнему была Toyota (425), третье место заняла марка Volkswagen (345). Среди престижных марок лидировали BMW и Mercedes-Benz (по 49 единиц).