На эту тему во время конференции на DELFI говорили директор Департамента расширения Eika Мартинас Жибуда и представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис.

"Большинство людей, которым выдали разрешения на работу, работают в двух сферах. Это водители большегрузных машин, которых на территории Литвы практически не бывает, и деньги здесь они не тратят. Они не повышают потребление в стране. А другая группа – строители, которые здесь не только работают, но и живут, тратят деньги. ,Это положительный процесс", – сказал Жибуда.

Жибуда сказал, что будущее Вильнюса как современного и растущего города, если он хочет развиваться - это иммигранты.

"Сегодня людей привлекают не страны, а конкретные города, в которых можно жить и создавать будущее. У Вильнюса есть возможность привлечь иммигрантов, наш самый большой потенциал - украинцы и жители других третьих стран", – сказал Жибуда.

Он предлагает не забывать, что мы сами хотим сохранить за собой право эмигрировать и поселиться в какой-либо другой стране. Такое право есть и у других.

"Важно, чтобы мы управляли процессами и ясно определили бы, иммигрантов какой квалификации мы хотим", – сказал Жибуда.

Вагонис заметил, что насколько иммигранты изменят рынок, будет зависеть от созданных для них условий.

"Мы - страна небольших доходов. В Литве жилье купить непросто, их влияние на недвижимость и всю экономику будет зависеть от того, смогут ли иммигранты, которые обоснуются у нас надолго, получить ипотечный кредит, как живущие в Великобритании граждане Литвы", – сказал Вагонис.

Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Опыт показывает, что иммигранты, как иностранные инвесторы доставляют немало хлопот.

"В Литве в кризис цены на жилье снизились меньше, чем в других столицах стран Балтии. У нас цена упала на 40%, в Таллине - на 50%, в Риге - на 60%. Однако сейчас в Таллине цены выше, чем в 2006–2007 г. и они не говорят о пузыре, поскольку жилье там все еще доступнее, чем в Вильнюсе", – сказал Вагонис.

По словам аналитика, в пиковое время в Вильнюсе показатель доступности жилья был меньше, чем сегодня: тогда за среднегодовую зарплату человек мог купить 3 кв. м, а сегодня 6.

В Таллине этот показатель еще выше – 8 кв. м. В Эстонии зарплаты растут быстрее, чем у нас и уровень цен доступнее.

"У таллинского рынка есть подспорье – Финляндия. С другой стороны, наш рынок безопаснее, поскольку здесь сравнительно немного инвестирующих иностранцев. Не надо забывать, что в Риге перед кризисом много покупателей были россияне. Когда эти покупатели пропали, цены упали, и в когда-то самом дорогом городе Балтии цены стали, как у нас в Каунасе", – заметил Вагонис.

По его словам, когда много инвесторов-иностранцев, цены растут, но никто не может прогнозировать, что будет, когда их не станет.

"Отчасти так случилось и у нас. Только, к примеру, россияне инвестировали не в Вильнюсе, а в Паланге и Друскининкай. Их не осталось и цены в Друскининкай могут упасть на несколько или несколько десятков процентов", – сказал Вагонис.

Согласно статистике, в последнее время цены на недвижимость в определенных сегментах стали снижаться. Но пока это не падение, а коррекция.

В Вильнюсе квартиры старой постройки в третьем квартале этого года стоили в среднем 1345 евро за кв. м - на 2,9% меньше, чем во втором квартале, но на 5% больше, чем в среднем в 2016 г. В районных центрах средние квартиры стоили примерно 383 евро за кв. м, в небольших городах и на селе – 374 евро за кв. м.

Средняя цена новой квартиры в столице составляла 1626 евро за кв. м - на 2,2% больше, чем во втором квартале. По сравнению со средним показателем за прошлый год, цены на новые квартиры в Вильнюсе в этом году были на 4,9% выше. В Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе новые квартиры за квартал подешевели на 5,9% и стоили в среднем 1056 евро за кв. м. Но даже эта сниженная цена на 12,8% выше средней в 2016 году.