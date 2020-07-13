Рынок недвижимости в Литве преподнес сюрприз: сравнение цен

Показатель индекса цен на квартиры в пяти крупнейших городов Литвы, который фиксирует компания Ober-Haus, в июне 2020 года вырос на 0,2% (в мае 2020 года его значение не менялось).
Общий уровень цен в крупных городах Литвы, по данным компании, за последние 12 месяцев вырос на 5,6% (в мае рост составил 6,3%).
В июне 2020 г. небольшой рост цен был зафиксирован в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе – соответственно на 0,3%, 0,2%, 0,4% и 0,2%, а средняя стоимость квадратного метра составила 1645 евро (+4 евро/м²), 1141 евро (+2 евро/м²), 758 евро (+3 евро/м²) и 739 евро (+1 евро/м²). В Каунасе цена не изменилась и была 1167 евро.
За год (в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года) цены на квартиры выросли во всех городах: в Вильнюсе – на 5,9%, в Каунасе – на 5,5%, в Клайпеде – на 3,9%, в Шяуляй – на 7,7% и в Паневежисе – на 7,6%.
Несмотря на то, что рост цен на жиле замедлился, цены все равно растут.
"Карантин больно ударил по всему рынку недвижимости, однако с его помощью ожидания жителей в связи с экономикой и развитием рынка начали расти", – сказал Раймондас Регинис, представитель Ober-Haus в странах Балтии.
Это демонстрирует рост индекса потребительской уверенности в течение последних двух месяцев.
В Литве этот индекс вырос на 12%: от -16 до -4.
Это значит, что жители стали лучше оценивать прогнозы в связи с экономическим положением страны и свое финансовое положение.
По последним данным Центра регистра, в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 года количество сделок с недвижимостью в Вильнюсе выросло на 5%, в Каунасе – на 6%, в Клайпеде – на 3%, в Шяуляй – на 17%, а в Паневежисе – на 13%.
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