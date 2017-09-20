В редакции DELFI состоялась дискуссия с участием независимого эксперта, директора Realdata.lt Арнольдаса Антанавичюса и гендиректора Eikа Домаса Даргиса.

"Мы спрашиваем у наших клиентов, для чего они покупают жилье. Около 30% признают, что для аренды, и этот процент не меняется довольно долго. Однако я не вижу признаков быстрого роста рынка аренды, поскольку этот бизнес не дает большой прибыли. Чтобы заработать, сегодня лучше инвестировать в коммерческую недвижимость", – поделился подсчетами Даргис.

Он сказал, что люди скорее всего просто хотят инвестировать в ликвидное имущество, поскольку небольшая прибыль от аренды все же намного превышает процент в банке, который можно получить по вкладу.

"Я не вижу ничего плохого в том, что 3-4 года назад, когда рынок аренды начал быстро развиваться, и цены были ниже, люди инвестировали и зарабатывали намного больше. Через пять лет цены на аренду стабилизировались", – сказал Антанавичюс.

Он напоминает, что тогда найти жилье в столице было довольно проблематично.

"Для растущего города, такого, как Вильнюс, где создают много рабочих мест, поскольку сюда приходят зарубежные компании, развиваются местные, арендуемое жилье необходимо постоянно. Приезжие, которые только начали работать, не могут сразу же купить себе жилье, им надо где-то жить", – заметил Даргис.

По его данным, в сектор краткосрочной аренды – жилья для туристов – попало лишь несколько процентов этого сектора.

Мнение Антанавичюса иное. По его данным, год назад цена на аренду жилья в столице перестала расти, но и не упала, как ожидалось. Выяснилось, что за это время около 1000 квартир участвует в секторе "краткосрочной" аренды, которая удобна для пользователей таких платформ, как airbnb.com и booking.com.

"В год в Вильнюсе продают чуть больше 3000 новых квартир. Если треть этого количества участвует в краткосрочной аренде, то это позволило сохранять цены на аренду. Однако люди продолжают инвестировать в жилье. Я думаю, что ниша краткосрочной аренды заполнена. Заработок тоже стал в несколько раз меньше, чем несколько лет назад", – сказал Антанавичюс.

Эксперт назвал и новые проблемы, с которыми сталкиваются люди, сдающие жилье на длительное время – найти надежных квартиросъемщиков стало труднее. Удлиняются простои, заработок не такой большой, как прежде.

"Несмотря на то, что этот рынок уже не столь привлекательный, как прежде, но люди не знают, что делать с деньгами, во что их вкладывать, чтобы заработать", – объяснил Антанавичюс, почему люди продолжают покупать недвижимость.