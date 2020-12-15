Рыночные торговцы собирают свои вещи и не скрывают разочарования: этот год все уничтожил

Многие создавали свой бизнес десятилетиями, однако сейчас люди не знают, вернутся ли после карантина. Некоторые торговцы, узнав о карантине, успели вернуть поставщикам их товары, чтобы не остаться в долгах, люди надеются на помощь государства.

Людям непонятно, почему на рынке по-прежнему можно торговать продуктами питания, а торговцев промтоварами закрывают.

Торговать продуктами на рынке можно, но из-за сокращения ассортимента, станет меньше покупателей. Торговцы уже думают о том, как начать торговлю продуктами по интернету.

Юрате Руткаускене, которой на рынке Халес принадлежит павильон площадью около 100 м, сказала, что после этого карантина она не вернется на рынок. Она договорилась о возвращении товаров поставщикам. Ей не по карману плата за аренду закрытого павильона.

"Я вынуждена закрыть магазин, потому что не могу платить за аренду, да и клиентов стало мало. Не вижу просвета, сам рынок цену не снижает, а мне это не по карману", – сказала Руткаускене, заметив, что после первого карантина оборот уменьшился на 50%.

Во время первого карантина торговцам компенсировали арендную плату, а сейчас - нет. Единственная помощь - выплата в размере 257 евро. Женщина намерена искать работу или регистрироваться в Службе занятости.

"Это серьезный удар по рыночным торговцам которые надеялись на хорошую торговлю в конце декабря. Они купили все необходимые товары, а сейчас не смогут 1,5 месяца работать. Вопрос к правительству - почему торговые сети могут продавать промтовары, а на рынках и в отдельных магазинах те же товары продавать нельзя. На нашем рынке промтовары занимают 70% торговой площади. Почему-то правительство не любит рыночных торговцев", – возмущался Ляонас Юцис, исполнительный директор рынка Халес, заметив, что люди были лишены источника проживания.

Пока никто не говорит о компенсации арендной платы. По словам Юциса, большая часть торговцев просто уйдет и не вернется. После первого карантина ушли 20% торговцев.

"Это маленькие предприятия, которые содержат себя, своих детей, дедушек и бабушек. Я не понимаю, зачем потребовались такие жесткие решения. Хоть продукты можно продавать, но потоки людей будут меньше. Например, у нас есть несколько кафе, которые готовят еду на вынос, вряд ли у них будут клиенты. На рынке поток снизился очень сильно. Хуже всего, что никто не говорит о том, как мы выйдем из этого карантина, а январь всегда был самым плохим месяцем. Кроме того, мы не знаем, вернутся ли покупатели", – сказал Юцис.

Бируте, которая продает носки и колготки, сказала, что ее бизнес получил сильный удар во время первого карантина, многие клиенты до сих пор не вернулись.

"Я продают колготки и носки. Но люди работают из дома, школы закрыты. Покупатели не вернулись. Мне не на что жить. Здесь я работаю несколько лет, этот год все уничтожил. Я против того, что нас закрывают, а продуктовый отдел оставляют. Мы все связаны. Человек покупает еду, потом приходит к нам и наоборот", – сказала Бируте, заметив, что на рынке нет такого потока людей, как в магазинах.

Юрате, торгующая косметикой уже 25 лет, сказала, что пыталась звонить в Службу занятости, в ГНИ, но в понедельник не смогла дозвониться. Она не знает, какую помощь сможет получить.

"Во время прошлого карантина мы получили помощь. Пусть небольшую, но она помогла. У меня киоск 24 кв. м. Работаю я, помогают домочадцы. Много денег заморожено. К счастью, удалось договориться с поставщиками, они не будут требовать рассчитаться, пока мы не работаем. Так было во время первого карантина", – сказала Бируте.

"Если будет нормальная помощь, торговлю надо останавливать. Когда появится вакцина, сделаем прививки и будем работать дальше", – сказала она.

Алина Вертал, которая больше 20 лет торгует женской одеждой, сказала, что до сих пор все было хорошо, как будет сейчас - неясно.

"У нас есть товар, нам надо платить за аренду, выплачивать кредиты. Плохо, что закрывают наш отдел, ведь здесь не было большого потока клиентов", – сказала Вертал, заметив, что она на сегодняшний день инвестировала в товары 20 000–30 000 евро.

По ее словам, прожить несколько месяцев на небольшую сумму, которую платят, невозможно.

Например, в хорошие времена она взяла на выплату машину, как за нее сейчас платить, неизвестно. До пандемии она работала вместе с мамой и тетей. Сейчас мать с тетей на рынок не ходят из соображений безопасности.

Невеселые настроения и среди торговцев продуктами питания.

"Оборот уменьшился. Люди боятся приходить, покупают только самое необходимое. Мы чувствуем, что Рождество будет хуже, чем в прошлом году. Настроение плохое, праздника не чувствуется", – сказала Юлия, работающая в пекарне.

Рута, которая с мамой торгует мясными изделиями, настроена оптимистичнее. Она сказала, что они перенесли первый карантин, выстоят и во время второго.

"Ничего хорошего не будет. Опыт показал, что когда была остановлена торговля промтоварами, людей на рынке стало меньше. Нас с мамой спасла торговля по интернету. Мы сами развозили продукцию", – сказала Рута. Сейчас они получают по 5 заказов в день, а перед Пасхой бывало и по 15.

"Посмотрим, что будет в конце этой недели. Если клиентов будет меньше, купим рекламу в интернете и начнем активно работать в интернете. Главное, чтобы хватило денег на уплату налогов", – сказала Рута.







