Рыночные торговцы: оборота не осталось, покупатели напуганы, рады, что еще есть работа

"Я одна воспитываю двоих детей и каждый день радуюсь, что могу ходить на работу. По сравнению с тем, что было раньше, оборот упал в три раза, когда мне хозяева вечером платят зарплату, им самим почти ничего не остается", – сказала продавщица, которая не пожелала назвать свое имя.

Она уверяет, что цены даже немного упали – покупатели напуганы, на рынке их немного. Немногие приходят в масках и перчатках. Если где-то образуется очередь, людей призывают к порядку. Особенно много покупателей у прилавка с колбасой.

Товаров у торговцев пока достаточно. Из везут с баз в Польше. Если на прошлой неделе прилавки были почти пустые, то сейчас товара достаточно.

"Торговцев и покупателей очень мало. Маску не надеваю. Не могу из-за состояния здоровья. Я не смогу в ней весь день пробыть физически. Люди покупают, но понемногу. Некоторые в масках. Что будет, то будет", – сказала женщина, торгующая овощами, заметив, что цены пришлось снизить.

Она сказала, что всех продавцов предупредили о необходимости дезинфекции. Другие торговцы также жалуются на спад оборота. Покупателей на рынке стало в два раз меньше.

"Надо работать, не паниковать. Я живу своей жизнью. Только дом и работа. Я не думаю, что нужна маска, часто мою руки. Оборота почти не осталось. По людям видно, они боятся. Как защищаться дополнительно, не знаю", – сказала другая торговка.