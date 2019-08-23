Лоукостер Ryanair заявил в четверг, что рейсы из Вильнюса в Лондон будет совершать три раза в неделю.

В настоящее время из Вильнюса с помощью Ryanair можно добраться до аэропортов Лондон Станстед и Лутон.

Есть также прямые рейсы венгерского лоукостера WizzAir в Лондон из Вильнюса, а также польской авиакомпании LOT, которая начала летать в аэропорт Лондон-Сити в апреле.