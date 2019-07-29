Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа

Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги во время бронирования и 10-25 евро после покупки авиабилета, пишет УНИАН.
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Ирландский лоукостер Ryanair поднял максимальную цену за услугу приоритетной посадки и перевозку малого багажа весом до 10 кг. Минимальная стоимость услуг не изменилась.

Как сообщает Lowcostavia, теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро. Этот диапазон одинаков как в случае оформления услуги при бронировании билета, так и после этого. Ранее эта услуга стоила 6-10 евро.

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Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги при бронировании и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого диапазон цен составлял 10-12 евро и был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

Цена будет регулироваться спросом на услугу. Изменения уже вступили в силу и распространяются на все рейсы Ryanair и Lauda.

Это уже второе повышение за последние месяцы после введения Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, которая начала действовать с 1 ноября 2018 года. Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только до одного предмета с габаритами до 40 × 25 × 20 см. Пассажиры, которые оплатили сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55 × 40 × 20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40 × 25 × 20 см.

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