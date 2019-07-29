Ирландский лоукостер Ryanair поднял максимальную цену за услугу приоритетной посадки и перевозку малого багажа весом до 10 кг. Минимальная стоимость услуг не изменилась.
Как сообщает Lowcostavia, теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро. Этот диапазон одинаков как в случае оформления услуги при бронировании билета, так и после этого. Ранее эта услуга стоила 6-10 евро.
Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги при бронировании и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого диапазон цен составлял 10-12 евро и был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.
Цена будет регулироваться спросом на услугу. Изменения уже вступили в силу и распространяются на все рейсы Ryanair и Lauda.
Это уже второе повышение за последние месяцы после введения Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, которая начала действовать с 1 ноября 2018 года. Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только до одного предмета с габаритами до 40 × 25 × 20 см. Пассажиры, которые оплатили сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55 × 40 × 20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40 × 25 × 20 см.
Суд остановил конкурс Lietuvos gelezinkeliai на закупку вагонов
Суд временно приостановил конкурс на закупку вагонов,...
Klaipėdos nafta нацелилась стать оператором кипрского терминала СПГ (4)
Находящаяся в управлении государства литовская...
ЛРТ хочет отказаться от спутниковых трансляций LRT Lituanica
Литовское национальное радио и телевидение ( LRT )...
Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа
Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при...
Imlitex планирует продолжить импорт СПГ через Клайпеду (4)
Предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings,...
TOP новостей
Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (5)
Рынок недвижимости в Литве на данный момент...
Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья (11)
Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...
Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (118)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
Участники "Миссии Сибирь": мы выполнили поставленную задачу (11)
В минувшие выходные в Литву из Казахстана вернулись...
Президент Литвы: инвестиции Китая в Клайпедском порту могут навредить безопасности (10)
Литовский президент Гитанас Науседа в субботу...