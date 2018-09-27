Ryanair по причине забастовки отменяет полеты из Литвы в Мадрид, Барселону и Жирону

Из-за планирующейся в пятницу забастовки членов экипажей самолетов во всей Европе ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в пятницу отменяет и три рейса из Литвы.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Мы получили подтверждение от Ryanair, что завтра отменяются три полета в Литве", - сказал BNS менеджер по коммуникации компании Lietuvos oro uostai Марюс Зялянюс.

По его словам, отменяются полеты из Вильнюса в Барселону и Мадрид и обратные рейсы, а также рейс из Каунаса в Жирону (Испания) и обратно.

По причине забастовки экипажей самолетов в Бельгии, Италии, Нидерландах, Португалии и Испании авиакомпания в пятницу отменяет во всей Европе 150 полетов.

Сотрудники ирландского лоукостера добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда. Пилоты и члены экипажей Ryanair уже бастовали в августе и июле.

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