В субботу Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель.

Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте.

"Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он.

Это свяазно с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года.

К тому же Ryanair - крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик - меняет свой отпускной год, который теперь будет считаться с января по декабрь, а не с апреля по март, как было до настоящего времени.

По словам представителей авиакомпании, из-за этих перемен руководству пришлось отпустить пилотов в неотгулянный отпуск в сентябре и октябре.

Пассажиры жалуются

Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.

"Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", - сказал директор по маркетингу.

Компания также отметила, что отменено будет менее 2% всех рейсов Ryanair, к тому же это поможет на 90% выполнить обязательства по пунктуальности.

Однако многие купившие ранее билеты на рейсы Ryanair жалуются, что им предлагают билеты взамен отмененных рейсов на неподходящие дни или же когда их собственный отпуск уже закончится.

У потребителей есть определенные права, что гарантирует Европейский закон по защите прав пассажиров.

"Правила гласят, что если авикомпания не имеет подходящего альтернативного рейса, вам должны предложить билет другой авиалинии", - поясняет редактор отдела путешествий газеты Independent Саймон Кальдер.

Он говорит, что пассажиры должны иметь возможность обратиться за компенсацией в связи с отменой рейсов.

"Это очень странная позиция по отношению к клиентам - сказать, что мы хотим улучшить наше обслуживание, но для этого будем держать наши самолеты в аэропорту", - сказал эксперт в интервью Би-би-си.

Правила ЕС относительно отмененных рейсов таковы:

Пассажирам должна быть предложена помощь и компенсация, если отмена произошла по вине авиакомпании или ее можно было избежать

Авиалинии должны возвращать полную стоимость билета в течение 7 дней или же предлагать билет на другой рейс, если рейс был отменен в короткий срок

В дополнение к этому пассажиры также могут запросить компенсацию

Компенсация в таком случае составляет 250 евро за рейс малой дальности, 440 евро за рейс средней дальности и 600 евро за дальний рейс

Пассажиры, которые прилетают в пункт назначения более чем на 3 часа позже, могут обратиться за компенсацией в размере от 200 до 600 евро, в зависимости от продолжительности полета и задержки вылета