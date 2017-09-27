Ryanair отменяет рейсы для 400 тысяч пассажиров

Авиакомпания поясняет, что в этот период не будут выполнять рейсы 25 из 400 самолетов авиакомпании. Временно "замораживаются" 34 маршрута из 1800 маршрутов, на которых в ноябре-марте будут работать самолеты Ryanair.
Все пассажиры, которых затронут отмены рейсов, получили от авиаперевозчика сообщения электронной почты с предложением возврата денег или альтернативных маршрутов.
Глава Ryanair Майкл О'Лири принес извинения клиентам авиакомпании за второе в этом месяце объявление о проблемах с рейсами.
Напомним, что ранее в сентябре Ryanair сообщила об отмене до 50 рейсов каждый день до 31 октября 2017 года. Отмена рейсов затронула 315 000 пассажиров.
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