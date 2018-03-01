Ryanair осенью откроет авиарейсы в Венецию, Болонью, Тель-Авив

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с осени собирается открыть новые маршруты из Литвы - в Амман (Иордания), Венецию и Болонью (Италия), кипрский город Пафос и в Тель-Авив (Израиль).
© Alessio Vidal

Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг коммерческий директор авиакомпании Дейвид Обриен.

Самолеты Ryanair будут летать в Амман и Венецию из Вильнюса, а в Болонью, Милан, Пафос и Тель-Авив - из Каунаса.

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