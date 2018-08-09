Ryanair оменила пятничный рейс из Вильнюса в Берлин

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair по причине забастовки пилотов отозвала пятничный рейс из Вильнюса в столицу Германии - Берлин.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Эту информацию подтвердила BNS представитель по связям с общественностью компании-оператора трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките. Она утверждает, что Ryanair не сообщила причину отмены рейса.

Самолет Ryanair должен был вылететь в Берлин в пятницу в 10 часов 50 минут.

В пятницу пилоты Ryanair объявляют забастовку, компания отозвала около 250 рейсов между Германией и другими странами.

В Берлин в пятницу из Вильнюса также полетит латвийская Air Baltic. Ее самолет должен вылететь в этот город в 14 часов 20 минут.

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