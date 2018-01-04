Ryanair объяснила причину возвращения самолета в Каунасский аэропорт

Самолет, вылетевший в 6.40 ч., который по местному времени должен был совершить посадку в Станстеде в 7.20 ч., летит в обратном направлении.

Отдел коммуникации Литовских аэропортов подтвердил, что это правда. Однако для получения подробной информации рекомендовали обратиться в Каунасский аэропорт, а тот отправил за комментарием к компании, которая продавала билеты на этот рейс.

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Однако представители компании Litcargus сказали, что они подобную информацию не предоставляют.

DELFI обратился к главе службы коммуникации Литовских аэропортов Индре Балтрушайтене, которая сказала, что причины возвращения самолета может объяснить лишь сама авиакомпания.

"К сожалению, мы не можем комментировать то, что касается авиакомпаний, поэтому надо спрашивать Ryanair. Самолет вернулся назад, сел, пассажиров пересадили в самолет другой авиакомпании, и они улетели", - сказала она.

Самолет вылетел из Каунаса в 09:26 ч.

Представители Ryanair признали, что самолет был вынужден вернуться из-за небольших технических неполадок.

"Это была небольшая техническая неполадка, поэтому самолет вернули, он сел в Каунасе, там его проверили инженеры. Пассажирам предложили другой самолет, который сел в Станстеде чуть позже. Ryanair приносит клиентам искренние извинения за перенесенные неудобства", – сказано в комментарии авиакомпании.

Ryanair также отметила, что пассажирам компенсация не полагается, поскольку опоздание составило меньше 3 часов.