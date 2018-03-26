Ryanair начинает полеты из Каунаса в испанскую Жирону

Первый самолет из Каунаса в Жирону, которая находится почти в 100 км от Барселоны, вылетит после обеда. Самолеты Ryanair будут летать туда два раза в неделю - в понедельник и пятницу.
С Ryanair из Каунаса можно улететь в испанские Аликанте и Майорку, а из Вильнюса - в Барселону и Мадрид.
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