Ryanair начинает полеты из Каунаса в испанскую Жирону

Ирландская авиакомпания- лоукостер в понедельник начинает полеты из Каунаса в испанский город Жирону.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Первый самолет из Каунаса в Жирону, которая находится почти в 100 км от Барселоны, вылетит после обеда. Самолеты Ryanair будут летать туда два раза в неделю - в понедельник и пятницу.

С Ryanair из Каунаса можно улететь в испанские Аликанте и Майорку, а из Вильнюса - в Барселону и Мадрид.

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