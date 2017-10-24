Ryanair меняет политику провоза багажа

Авиакомпания-лоукостер Ryanair вводит новую политику провоза ручного и зарегистрированного багажа. Изменения направлены на то, чтобы пассажиры брали меньше ручной клади и сдавали больше багажа, сообщает пресс-служба авиакомпании.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

С 15 января на всех рейсах Ryanair два предмета ручной клади можно будет взять в салон только пассажирам с приоритетной посадкой (Priority Boarding, в том числе Plus, Flexi Plus и Family Plus). Всем остальным придется взять на борт только сумку меньшего размера, а большой чемодан - оставить на входе в гейт. Его возьмут на борт бесплатно.

Предполагается, что ограничения на ручную кладь позволит авиакомпании уменьшить очереди и улучшить пунктуальность.

С 6 сентября вступило в силу другое изменение правил провоза багажа: стоимость провоза зарегистрированного багажа снижена с 35 фунтов / евро до 25 фунтов / евро, а лимит веса увеличен с 15 до 20 кг.

Ранее уже сообщалось, что из-за проблем с рабочим графиком пилотов осенью 2017 года Ryanair был вынужден отменить тысячи рейсов.

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