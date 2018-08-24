Новые правила ручной клади будут включены в систему бронирования уже с 1 сентября.
Изменится и размер мелкой ручной клади. Вместо нынешних 35x20x20см он будет 40x20x25см. Если вам нужна вторая единица ручной клади, то ее лучше докупить сразу во время бронирования билета за 8 евро или потом добавить дополнительно, но уже за 10 евро.
Ryanair сообщает, что 60% клиентов не пострадают от этого изменения, т.к. 30% клиентов покупают Priority Boarding (который позволяет взять с собой на борт 2 единицы ручной клади), а 30% уже путешествуют только с 1 маленькой сумкой.
Кстати, добавить Priority Boarding всего за 6 евро получится выгоднее, чем докупать место для большой клади.
Почему Ryanair меняет правила? Как сообщают в Ryanair, это позволит избежать задержек рейсов, вызванных загрузкой большой ручной клади в багажное отделение непосредственно перед вылетом.
Важно: новые правила распространяются на все вылеты после 1 ноября, даже если вы уже купили билет. Будьте внимательны. Если ваша маленькая кладь не подойдет под новые размеры, заплатить придется 25 евро.
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