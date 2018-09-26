Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 28 сентября отменяет 190 рейсов. Об этом сообщается в Twitter авиаперевозчика во вторник, 25 сентября.
© Scanpix / Reuters

Таким образом, будет аннулировано около 8 процентов от 2400 ежедневно выполняемых рейсов, пострадают 30 тысяч из 450 тысяч клиентов компании. Причиной отмены рейсов станет продолжающаяся забастовка бортпроводников в шести европейских странах: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии.

Представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните сказала, что авиакомпания пока не сообщала об отмене рейсов в пятницу из Риги и в Ригу, но призвала пассажиров следить за информацией вплоть до дня вылета.

"Ненужная" забастовка Ryanair

В самой авиакомпании предстоящую забастовку охарактеризовали как "ненужную". Перевозчик заявил, что фактически уже достиг соглашения с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии и пригласил сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. В частности, на прошедшей неделе пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения с компанией о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Ryanair из-за забастовки отменяет 190 рейсов

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 28 сентября...

Литовские перевозчики получат больше бесплатных разрешений от Беларуси

Литовские автоперевозчики получат больше бесплатных...

Экономиста рассмешили письма премьер-министра: можно и богу писать (26)

Хотя бы одно письмо с просьбой инвестировать в Литве...

Самые большие зарплаты в августе: несколько компаний платили работникам больше 20 000 евро (10)

Три компании в августе платили своим работникам в...

Ситуация не меняется: украинцы буквально сметают подержанные автомобили (2)

В Литве растет автомобильный рынок, а ситуация не...

TOP новостей

Официальная статистика: как и почему выросли цены после введения евро (37)

Данные Департамента статистики Литвы показали, что...

Правительство Литвы обеспокоено демографией в стране и готовит налоговые льготы (2)

Правительство Литвы обсуждает план демографической,...

Последствия реформы: учителя массово уходят с работы (18)

До конца сентября осталось всего несколько дней, однако...

Венцлова: слова о том, что папу встретила слишком смуглая девочка – губительны для Литвы (61)

Слова о том, что папу встретила слишком смуглая девочка...

Крейвис - кандидат в мэры Вильнюса от консерваторов

Союз отечества – Христианские демократы Литвы...