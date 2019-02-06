Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа

Раньше перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро в последующее время, то теперь сбор составляет 10 и 12 евро соответственно.
Минимальный багажный сбор у Wizz Air увеличен с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон.
Напомним, что лоукостеры не в первый раз за последнее время меняют правила провоза багажа. С 1 ноября 2018 года на борт Ryanair можно взять бесплатно только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 сантиметров. Перевозчик считает большую ручную кладь платным багажом.
С этого же времени габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпании Wizz Air, также уменьшились. Габариты вещей в ручной клади, перевозка которых включена в билет, составляют 40×30×20 см. Предметы большего размера необходимо сдавать в багаж и доплачивать.
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