На сайте Ryanair указано, что полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

Со среды самолеты авиакомпании будут летать и в другой германский город - Кёльн.

Конкурент Ryanair - венгерский лоукостер Wizz Air с 1 ноября будет совершать полеты из Вильнюса в марокканский курорт Агадир.