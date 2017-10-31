На сайте Ryanair указано, что полеты будут выполняться по вторникам и субботам.
Со среды самолеты авиакомпании будут летать и в другой германский город - Кёльн.
Конкурент Ryanair - венгерский лоукостер Wizz Air с 1 ноября будет совершать полеты из Вильнюса в марокканский курорт Агадир.
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