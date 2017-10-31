Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair со вторника начинает совершать полеты из Вильнюса в Нюрнберг на юго-востоке Германии.
© DELFI / Tomas Vinickas

На сайте Ryanair указано, что полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

Со среды самолеты авиакомпании будут летать и в другой германский город - Кёльн.

Конкурент Ryanair - венгерский лоукостер Wizz Air с 1 ноября будет совершать полеты из Вильнюса в марокканский курорт Агадир.

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