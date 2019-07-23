Договор о строительстве такой площадки подписан с компанией Ginstata, которая должна завершить работы до середины октября, сообщают Литовские аэропорты.
Площадка появится недалеко от дач в Салининкай, сразу за забором аэропорта. На эту площадку смогут подниматься и инвалиды. Приезжать сюда и любоваться самолетами смогут все желающие.
Площадку будут охранять, как охраняют всею территорию аэропорта, там будут установлены видеокамеры, за порядком будут следить и охранники.
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