Рядом с Вильнюсским аэропортом в этом году появится площадка для наблюдения за самолетами (planespotting).
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Договор о строительстве такой площадки подписан с компанией Ginstata, которая должна завершить работы до середины октября, сообщают Литовские аэропорты.

Площадка появится недалеко от дач в Салининкай, сразу за забором аэропорта. На эту площадку смогут подниматься и инвалиды. Приезжать сюда и любоваться самолетами смогут все желающие.

Площадку будут охранять, как охраняют всею территорию аэропорта, там будут установлены видеокамеры, за порядком будут следить и охранники.

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