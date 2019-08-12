По словам одного из акционеров Optimalaus progresas Паулюса Лаврукайтиса, проект осуществят в два этапа. На первом построят одноэтажное торговое здание (инвестиции составят 4,75 млн. евро).

Строительство планируют начать во второй половине 2020 года и завершить через 12 месяцев.

"Проект исключителен тем, что торговое здание можно будет использовать довольно широко - формировать помещения площадью от 500 до 4500 кв. м, поэтому это могут быть помещения как для оптовой так и для розничной торговли", – сказал Лаврукайтис.

По его словам, сейчас ведут переговоры с потенциальными арендаторами. Когда начнется второй этап, Лаврукайтис пока не знает.

На втором этапе построят 9-этажное офисное здание со стоянкой на 410 автомобилей.

На ул. Миколаса Летувиса появится здание площадью 13 700 кв. м, указано в проектах компании Do it architects.

По данным Центра регистра, компания Optimalus progresas принадлежит Лаврукайтису и Гедиминасу Сирвидасу.