Компания Optimalus progresas запланировала около Вильнюсской объездной дороги здание, в котором разместят офисы и торговые помещения, сообщает Вильнюсская мэрия.
Greta Ukmergės ir Vakarinio aplinkkelio iškils verslo ir prekybos kompleksas
© Made in Vilnius

По словам одного из акционеров Optimalaus progresas Паулюса Лаврукайтиса, проект осуществят в два этапа. На первом построят одноэтажное торговое здание (инвестиции составят 4,75 млн. евро).

Строительство планируют начать во второй половине 2020 года и завершить через 12 месяцев.

"Проект исключителен тем, что торговое здание можно будет использовать довольно широко - формировать помещения площадью от 500 до 4500 кв. м, поэтому это могут быть помещения как для оптовой так и для розничной торговли", – сказал Лаврукайтис.

По его словам, сейчас ведут переговоры с потенциальными арендаторами. Когда начнется второй этап, Лаврукайтис пока не знает.

На втором этапе построят 9-этажное офисное здание со стоянкой на 410 автомобилей.

На ул. Миколаса Летувиса появится здание площадью 13 700 кв. м, указано в проектах компании Do it architects.

По данным Центра регистра, компания Optimalus progresas принадлежит Лаврукайтису и Гедиминасу Сирвидасу.

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