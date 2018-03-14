Вильнюсское самоуправление и Vastint Lithuania во вторник подписали протокол намерений в Каннах, где проходит выставка недвижимого имущества и инвестиций MIPIM 2018.
"Протокол об усилиях реализовать парк офисов в Вильнюсе, у Litexpo. Пока это взаимное желание продвигать этот проект, однако конкретных обязательств нет. Сейчас создается детальный план, в этом году намечается, возможное получение разрешения на строительство", - сказал BNS главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.
Первый этап проекта планируется реализовать до 2021 года. По данным BNS, будет построено около 40 тыс. кв. метров офисов, в которых будет 4 тыс. рабочих мест.
О планах развития проекта 5–6 офисных зданий, арендуемая площадь которых составила бы около 65 тыс. кв. метров, Vastint Lithuania сообщила осенью 2016 года.
Vastint Lithuania владеет административными и торговыми зданиями на столичной улице Йогайлос и проспекте Гядиминаса, а также офисным зданием Uniq. Компания также планирует построить в Паланге гостиницу сети Marriott со спа-центром, комплекс жилых и коммерческих зданий на территории бывший больнице на ул. Жигиманту в Вильнюсе.
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