Вильнюсское самоуправление и Vastint Lithuania во вторник подписали протокол намерений в Каннах, где проходит выставка недвижимого имущества и инвестиций MIPIM 2018.

"Протокол об усилиях реализовать парк офисов в Вильнюсе, у Litexpo. Пока это взаимное желание продвигать этот проект, однако конкретных обязательств нет. Сейчас создается детальный план, в этом году намечается, возможное получение разрешения на строительство", - сказал BNS главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.

Первый этап проекта планируется реализовать до 2021 года. По данным BNS, будет построено около 40 тыс. кв. метров офисов, в которых будет 4 тыс. рабочих мест.

О планах развития проекта 5–6 офисных зданий, арендуемая площадь которых составила бы около 65 тыс. кв. метров, Vastint Lithuania сообщила осенью 2016 года.

Vastint Lithuania владеет административными и торговыми зданиями на столичной улице Йогайлос и проспекте Гядиминаса, а также офисным зданием Uniq. Компания также планирует построить в Паланге гостиницу сети Marriott со спа-центром, комплекс жилых и коммерческих зданий на территории бывший больнице на ул. Жигиманту в Вильнюсе.