По сведениям DELFI, строительные работы начнутся в первом квартале 2018 г. и завершатся в конце года. ТЦ появится на участке почти 1,7 га, сейчас участок готовят к началу работ. Рядом с магазином будет стоянка для 245 автомобилей.
Ранее сообщалось, что первым арендатором коммерческого проекта VNO verslo ir prekybos parkas стал мировой гигант Decathlon. Представители компании VPH, осуществляющей проект, предполагают, что магазин откроется осенью следующего года.
Сообщается, что это будет первый магазин Decathlon в странах Балтии, по проекту его можно будет увеличить на 1000 кв. м.
Партнер компании VPH Артурас Шукис сказал, что Decathlon - это флагман сродни Ikea, открывшей свой магазин в Вильнюсе 4 года назад.
С августа 2017 года в Вильнюсе уже действует электронный магазин этой компании.
Директор Decathlon Lietuva Николя Фоголы Сказал: "Мы считаем, что Decathlon - не только магазин, но и пространство, в котором можно испробовать различный спортивный инвентарь - от лука до палатки. Одна из основных целей компании – заинтересовать различной спортивной деятельностью как можно больше людей, а для этого нужно много пространства. Кроме того, рядом с магазином будет площадка, на которой смогут заниматься спортом и играть наши работники и посетители. Все необходимые условия для нас создала именно компания VPH. Сейчас, когда мы нашли подходящее место, можно сконцентрироваться на осуществлении проекта", - сказал Фогола.
Компания VPH в 2015 г. осуществила проект ТЦ Nordika.
Площадь VNO verslo ir prekybos parkas на ул. Викингу составляет 9 га. Планируется, что проект будет осуществляться в несколько этапов.
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