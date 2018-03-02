С середины июня этого года до начала сентября самолет Bombardier CRJ-100/200 будет летать в Палангу один раз в неделю, сообщила компания. "РусЛайн" и ранее осуществляла рейсы из Москвы в Палангу.
Сейчас в Палангском аэропорту работают авиакомпании SAS, Norwegian и airBaltic, летающие в Копенгаген, Осло и Ригу. Весной предложить рейсы из Паланги намерены ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, польская LOT, венгерская Wizz Air и белорусская "Белавиа".
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