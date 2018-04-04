Авиакомпания сообщила, что первый полет состоится 1 июня, полеты будут выполняться три раза в неделю: во вторник, в пятницу и в воскресенье.

Самолеты этой авиакомпании летали из Вильнюса в Санкт-Петербург и летом прошлого года.

Летом этого года "РусЛайн" также намерена возобновить полеты из Москвы в крупнейший литовский курортный город на Балтике - Палангу.