Как утверждает издание, о планах строительства в Вильнюсе предприятия по переработке упаковки ПЭТ заявила компания Greentech Baltic - 73% ее акций принадлежат Greentech.
Участники рынка утверждают, что такой инвестор сделает промышленность термопластика в Литве более заметной в мире.
Klaipedos nafta начинает испытание распределительной станции СПГ (2)
Литовская компания Klaipedos nafta приступает к испытаниям...
Румынская компания планирует в Вильнюсе перерабатывать пластик (3)
Появление автоматических пунктов приема тары...
Годовая инфляция в Литве была самой крупной в ЕС (7)
В августе этого года согласованный годовой показатель...
В Вильнюсе на реконструкцию закрывают легендарный ресторан и гостиницу Neringа (7)
В Вильнюсе на реконструкцию закрывают легендарную...
Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшаву (1)
В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air...
TOP новостей
МИД: российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы (257)
Два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" на...
Арендодатели не берут семьи с детьми: в своем доме можно стать заложником (13)
Высокие требования, отговорки или бросание трубки....
Посол Литвы в Вашингтоне: Россия стремится запугать Европу в энергосекторе (74)
Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце,...
Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (130)
Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...
Нескончаемый дождь напоминает стихийное бедствие: в Паневежисе затоплены улицы (6)
Нескончаемый дождь напоминает стихийное бедствие....