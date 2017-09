Как утверждает издание, о планах строительства в Вильнюсе предприятия по переработке упаковки ПЭТ заявила компания Greentech Baltic - 73% ее акций принадлежат Greentech. Участники рынка утверждают, что такой инвестор сделает промышленность термопластика в Литве более заметной в мире.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.