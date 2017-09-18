

Как утверждает издание, о планах строительства в Вильнюсе предприятия по переработке упаковки ПЭТ заявила компания Greentech Baltic - 73% ее акций принадлежат Greentech.

Участники рынка утверждают, что такой инвестор сделает промышленность термопластика в Литве более заметной в мире.