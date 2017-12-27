Так завершилось продолжавшиеся 7 лет расследование и рассмотрение дела в суде. Однако окончательное решение суда будет ясно позже - вполне вероятно, что оно будет обжаловано в суде второй инстанции.

Рассматривавший дело судья Клайпедского округа Зигмас Поцюс сказал BNS, что к реальным срокам лишения свободы приговорены владельцы и руководители Naftos grupe Артурас и Антанас Урбутисы, а также бывший коммерческий директор Klaipedos nafta Ричардас Мильвидас.

Еще три человека получили условные сроки лишения свободы - в том числе бывший руководитель Klaipedos nafta Юргис Аушра.

"Посмотрите, какие суммы денег, какая опасность преступления, никаких смягчающих обстоятельств не было", - сказал BNS судья З. Поцюс.

Продолжавшееся четыре года расследование установило, что в 2005–2010 годах единственный акционер компании Naftos grupe А. Урбутис, воспользовавшись связями тестя с Ю. Аушрой, заключил убыточный для государства договор, по которому Naftos grupe получила исключительные условия отгрузки нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta.