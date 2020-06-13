Рудаминский рынок ждет реконструкция: он станет удобнее для покупателей и торговцев

Во время осуществления проекта планируется создать более привлекательные и удобные условия работы для торговцев, установить стационарные павильоны и прилавки под навесом. Количество торговых точек после обновления по сути не изменится, торговать смогут 250 человек.

Всего территория рынка будет разделена на 6 зон: для торговли продуктами, одеждой, бытовыми товарами, инструментами, растениями, небольшими животными и кормами.

На рынке будут оборудованы места для торговцев-инвалидов. Кроме того, тротуары будут приспособлены для инвалидных колясок. Для слабовидящих на

стене знания администрации появится план рынка.

Большие перемены ждут и здания на территории рынка. В реконструированном павильоне разместится администрация и ветконтроль, а также появятся контрольные весы и туалеты.

Реконструкция начнется в декабре 2020 года. Во время реконструкции рынок временно не будет работать. Проект будет осуществлен до конца 2021 г. Реконструкция обойдется в 1,5 млн. евро.