Рудаминский рынок ждет реконструкция: он станет удобнее для покупателей и торговцев

Во время осуществления проекта планируется создать более привлекательные и удобные условия работы для торговцев, установить стационарные павильоны и прилавки под навесом. Количество торговых точек после обновления по сути не изменится, торговать смогут 250 человек.
Всего территория рынка будет разделена на 6 зон: для торговли продуктами, одеждой, бытовыми товарами, инструментами, растениями, небольшими животными и кормами.
На рынке будут оборудованы места для торговцев-инвалидов. Кроме того, тротуары будут приспособлены для инвалидных колясок. Для слабовидящих на
стене знания администрации появится план рынка.
Большие перемены ждут и здания на территории рынка. В реконструированном павильоне разместится администрация и ветконтроль, а также появятся контрольные весы и туалеты.
Реконструкция начнется в декабре 2020 года. Во время реконструкции рынок временно не будет работать. Проект будет осуществлен до конца 2021 г. Реконструкция обойдется в 1,5 млн. евро.
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