Рубеса остается на должности главы RB Rail



Это подтвердила BNS пресс-атташе RB Rail Ильзе Расса.

В среду RB Rail распространила комментарий Б. Рубесы, в котором напрямую не упоминалась о решении остаться руководителем компании. В комментарии Б. Рубеса отметила, что сталкивается с сопротивлением со стороны некоторых членов совета наблюдателей.

"Как руководитель компании и председатель правления, до последней минуты я ощущала сопротивление со стороны некоторых членов наблюдательного совета и глобальных выгодополучателей проекта Rail Baltica в Латвии, Литве и Эстонии в деле обеспечения его прозрачного и эффективного исполнения", - отметила Б. Рубеса.

В четверг на собрании акционеров реализующего проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica совместного предприятия трех Балтийских стран RB Rail представители Эстонии и Литвы выразили недоверие председателю правления предприятия Байбе Рубесе. На заседании совета наблюдателей, который состоялся в тот же день и должен бы окончательно определить судьбу Б. Рубесы, этот вопрос не рассматривался.

Заместитель председателя наблюдательного совета и глава акционера RB Rail - Rail Baltica statyba Каролис Санковскис подтвердил, что разошлись подходы Б. Рубесы и акционеров компании к управлению и координации проектом.