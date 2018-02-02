Рубеса остается на должности главы RB Rail

Глава реализующего проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica совместного предприятия трех Балтийских стран RB Rail Байба Рубеса остается на должности после того, как два из трех акционеров предприятия выразили ей недоверие.
Baiba Rubesa
© DELFI / Kiril Čachovskij


Это подтвердила BNS пресс-атташе RB Rail Ильзе Расса.
В среду RB Rail распространила комментарий Б. Рубесы, в котором напрямую не упоминалась о решении остаться руководителем компании. В комментарии Б. Рубеса отметила, что сталкивается с сопротивлением со стороны некоторых членов совета наблюдателей.

"Как руководитель компании и председатель правления, до последней минуты я ощущала сопротивление со стороны некоторых членов наблюдательного совета и глобальных выгодополучателей проекта Rail Baltica в Латвии, Литве и Эстонии в деле обеспечения его прозрачного и эффективного исполнения", - отметила Б. Рубеса.

В четверг на собрании акционеров реализующего проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica совместного предприятия трех Балтийских стран RB Rail представители Эстонии и Литвы выразили недоверие председателю правления предприятия Байбе Рубесе. На заседании совета наблюдателей, который состоялся в тот же день и должен бы окончательно определить судьбу Б. Рубесы, этот вопрос не рассматривался.

Заместитель председателя наблюдательного совета и глава акционера RB Rail - Rail Baltica statyba Каролис Санковскис подтвердил, что разошлись подходы Б. Рубесы и акционеров компании к управлению и координации проектом.

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