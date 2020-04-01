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Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga (с НДС) в марте был 8,6 млн евро – на 51,3% меньше, чем в марте 2019 года.
Розничный оборот группы Apranga в марте упал на 51% до 8,6 млн евро
© DELFI / Kiril Čachovskij

Оборот сети в марте в Литве сократился на 57,8%, в Латвии – на 35,6%, в Эстонии – на 46,9%, сообщила Apranga через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Как сообщает компания, из-за коронавируса все магазины группы в Литве закрыты с 16 марта, а в Эстонии с 27 марта закрыты все магазины группы, действующие в торговых центрах. Между тем в Латвии действующие в торговых центрах магазины с 28 марта не могут работать в выходные.

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Apranga утверждает, что правление компании пока не пересматривало планы по обороту и развитию на 2020 год, однако если предположить, что работа магазинов будет ограничена до начала июня, то вполне вероятно, оборот группы в этом году будет на 30-35% меньше, чем планировалось ранее.

В ноябре прошлого года Apranga прогнозировала, что её оборот в этом году составит 263 млн евро.

Оборот сети Apranga в первом квартале этого года составил 45,8 млн евро или на 7,9% меньше, чем в январе-марте 2019 года.

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