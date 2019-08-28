Розничные продажи в Литве выросли на 6,6% по сравнению с прошлым годом

Оборот предприятий общественного питания и напитков в этом году достиг 468 млн евро в постоянных ценах, и был на 4,5% больше, чем в январе-июле прошлого года, сообщает Департамент статистики Литвы.

Оборот предприятий розничной торговли, торгующих продуктами питания, алкоголем и табачными изделиями, увеличился на 3,5% до 2,788 млрд евро, предприятий розничной торговли непродовольственными товарами - на 9,6% до 2,513 млрд евро, предприятий розничной торговли автомобильным топливом - на 7,1% до 1,511 млрд евро.

Оборот предприятий розничной торговли, за исключением продажи и ремонта автомобилей, а также продуктов питания и напитков, за месяц снизился на 0,2% (июль по сравнению с июнем) до 1,07 млрд евро, оборот предприятий общественного питания и напитков - на 1% до 81,6 млн евро.

Оборот оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов за семь месяцев составил 2,52 млрд евро, а только в июле - 360,8 млн евро.