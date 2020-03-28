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Объёмы розничной торговли в Литве, без учёта предприятий по торговле автомобилями, предприятий общепита и по продаже напитков, в феврале этого года составили 931,5 млн евро (без НДС) – на 6,9% больше, чем в феврале 2019 года.
Оборот предприятий общепита и по продаже напитков в этом году составил 62,2 млн евро и был на 4,1% больше, чем в феврале прошлого года, сообщил Департамент статистики.
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