Рождественские надбавки: кому в Литве выплатили самые большие премии?

Самые щедрые надбавки по случаю Рождества выплачивают компании, работающие в сфере торговли, аренды и управления недвижимостью, – 620 евро, финансовых консультаций, финансов и страхового посредничества – 540 евро, информационных технологий, программирования – 400 евро, банки и финансовые компании – 370 евро.
Средний размер денежных премий одинаковый как в частных иностранных, так и в государственных компаниях – 250 евро, в частных компаниях местного капитала - 190 евро.
Самые большие премии получали специалисты в сфере ИТ – 440 евро, работники фармацевтической промышленности – 380 евро, банковского дела – 370 евро, работники телекоммуникационных компаний, юристы – 350 евро, руководящее звено – 330 евро, работники в сфере экономики / финансов, строительства/ недвижимости – 300 евро.
Самые небольшие надбавки платят в сфере текстильной, деревообрабатывающей, швейной промышленности, работники в сфере туризма/гостиниц – 80 евро.
В 2019 году 30% работников не получили никакой финансовой надбавки. В этом году больше всего нефинансовых поощрений было представлено в виде бесплатных напитков – чая, кофе (35%) и мероприятий внутри компаний - 33%. 22% работников могли работать по гибкому графику, 14% – работать из дома.
11% получают от компании дополнительное страхование здоровья, 8% - курсы, а 7% получают дополнительные выходные к отпуску.
Для сравнения, в 2014 году курсы предоставлялись 17%, работа на дому - всего 9%, дополнительное страхование здоровья – 6%.
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