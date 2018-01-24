Несмотря на замедление темпа роста экономики, Мачюлис сказал, что этого будет достаточно для снижения уровня безработицы и социального разобщения.

Прогноз ВВП на этот год экономисты Swedbank уменьшили на 0,3% - до 3,2%.

"В 2015 г. рост ВВП составил 2%, поскольку в 2015–2016 гг. он значительно замедлился из-за российского эмбарго. Но уже сейчас большая часть производителей молочных продуктов успешно переориентировалась на другие страны ЕС и США, поэтому рост возобновился.

Однако в этом году рост замедлится из-за менее быстрого роста экспорта. Осложнится экспорт в Великобританию, Германию из-за снижения конкурентоспособности расходов", – сказал он.

По словам Мачюлиса, рост экспорта снизится больше, чем наполовину – с 12% в прошлом до 5% в этом году.

По оценке Swedbank, потребление домашних хозяйств останется на прежнем уровне.

Несмотря на прогноз незначительного замедления роста средней, до 7%, в то же время уменьшится и инфляция, которая в этом году должна быть 3,3%.

"Зарплаты по-прежнему будут расти, но быстрого роста не будет. Он замедлится с 8 до 7%, но все равно будет одним из самых быстрых в ЕС, значит мы медленно, но будем приближаться к среднему показателю в ЕС. Конечно, этот рост обусловлен нехваткой работников", – сказал он.

Однако Мачюлис отметил, что доходы жителей будут расти быстрее, чем цены, поэтому покупательная способность будет расти.

Он также заметил, что рост зарплат должен быть более равномерным, поэтому его ощутят больше работников.

"Инфляция выдыхается, скачка цен не прогнозируют, если будут расти цены, то не больше, чем на 3%", – сказал экономист.

Между тем уровень безработицы будет ниже 7%, однако из-за неблагоприятной демографической тенденции и в этом и в 2019 г. он снизится незначительно.

В прошлом году неоднократно поднимался вопрос пузыря на рынке недвижимости.

Мачюлис считает, что ситуация на рынке нормальная, исключение представляет лишь Каунас.

"В прошлом году мы видели, что рост цен на жилье в Вильнюсе и Клайпеде замедлился, а в последнем квартале 2017 г. рост в Клайпеде был меньше 5%, в Вильнюсе 5,6%, число сделок также сократилось, можно сказать, что температура на рынке спала. Мы видим, что Каунас выделяется, и рост цен остался очень высоким, в конце прошлого года он составил 20%", – не скрывал удивления экономист.

Он отметил, что Каунас вообще стал привлекать все больше прямых зарубежных инвестиций.

"Другая причина - цены на жилье в Каунасе после кризиса сильно упали, но даже сейчас средняя цена на жилье там ниже, чем в Клайпеде и почти в два раза ниже чем в Вильнюсе", – сказал Мачюлис.

Он отметил и еще один положительный прогноз - пик эмиграции, скорее всего, уже в прошлом, а в этом году эмигрирует не больше 10 000 человек.

"Мы видим, что худшее уже позади. По нашему прогнозу, уедут 39 000 человек, но 30 000 вернутся из эмиграции. Если этот сценарий станет реальностью, это будет наименьший показатель чистой эмиграции с начала этого века", – сказал он.

Мачюлис обратил внимание на то, что несмотря на медленный рост ВВП (в 2019 г. он должен снизится до 2,5%), можно порадоваться тому, что Литва хорошо подготовлена к возможным переменам.