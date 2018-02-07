В 2019 году рост ВВП Литвы должен составить 2,6%, сообщается в обнародованных в среду зимних прогнозах ЕК.
По оценке ЕК, рост экономики Литвы будет самым небольшим в странах Балтии. Рост ВВП Латвии в ближайшие два года должен составить 3,5% и 3,2%, ВВП Эстонии - 3,3% и 2,8%.
По мнению аналитиков ЕК, в прошлом году главной причиной роста экономики Литвы, который составил 3,8%, было заметное увеличение объемов экспорта, особенно в области услуг, однако в этом году и темпы роста экспорта, и темпы роста потребления должны замедлиться.
"И все же ожидается, что инвестиции придадут экономике в 2018 году более заметное ускорение, чем в прошлом году, потому что все лучше используется финансирование инвестиций Евросоюза (ЕС) и компании больше инвестируют в прогрессивные технологии, чтобы компенсировать влияние сокращения ресурсов рабочей силы. Объемы импорта, по всей видимости, останутся такими же, как и объемы экспорта", - говорится в обозрении ЕК.
Согласно прогнозам, среднегодовая инфляция, которая в прошлом году составила 3,7%, в этом году должна снизиться до 2,9%, а в 2019 году - до 2,5%. По мнению аналитиков ЕК, главными факторами повышения цен в течение двух ближайших лет будут цены на электроэнергию и повышение зарплат.
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