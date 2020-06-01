Между тем в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2019 года реальное изменение экономики было отрицательным - минус 0,3%, как сообщил Департамент статистики, сделав первую оценку ВВП.

Ранее сообщалось, что в 1-м квартале годовой рост экономики составил 2,5%, а спад за квартал – 0,2%.

Расходы окончательного потребления домохозяйств за квартал уменьшились на 0,2%, между тем расходы властного сектора увеличились на 0,1%.

Министерство финансов прогнозирует, что ВВП Литвы, в зависимости от успешности обуздания коронавирусного кризиса, в этом году может снизиться на 2,8–7,3%.