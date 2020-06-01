Между тем в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2019 года реальное изменение экономики было отрицательным - минус 0,3%, как сообщил Департамент статистики, сделав первую оценку ВВП.
Ранее сообщалось, что в 1-м квартале годовой рост экономики составил 2,5%, а спад за квартал – 0,2%.
Расходы окончательного потребления домохозяйств за квартал уменьшились на 0,2%, между тем расходы властного сектора увеличились на 0,1%.
Министерство финансов прогнозирует, что ВВП Литвы, в зависимости от успешности обуздания коронавирусного кризиса, в этом году может снизиться на 2,8–7,3%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва открывается: Минздрав объявил список стран, приехавшим из которых не нужна изоляция (17)
С 1 июня Литва открывает свои границы для граждан других...
В Вильнюсских барах и кафе карантин никого не волнует: текут реки алкоголя, оставляют щедрые чаевые, от клиентов нет отбоя (6)
Никакого кризиса нет. Если взглянуть на террасы баров и...
СМИ: генкомиссар полиции рассказал, что погибший полицейский был знаком со своим убийцей
29 мая в Литве во время выполнения служебных...
С июля в Литве вступает в силу налог на автомобили: как все будет выглядеть?
С 1 июля в Литве вступит в силу закон о налоге на...
Вернувшиеся из-за границы и вынужденные находиться в самоизоляции смогут удаляться от места нахождения на 1 км
Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, которым...