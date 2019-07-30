Во втором квартале по сравнению с январем-мартом этого года литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, приросла на 0,9% и ВВП в ценах того времени составлял 12,015 млрд евро, обнародовал Департамент статистики первую оценку ВВП.
Как отмечают статистики, при оценке методом производства, во втором квартале положительные изменения ВВП были обусловлено преимущественно добавленной стоимостью, созданной предприятиями оптовой и розничной торговли, по ремонту моторных транспортных средств и мотоциклов, транспортными предприятиями и предприятиями складирования, предприятиями гостиничного сектора и общепита.
Негативное влияние оказывали изменения добавленной стоимости, созданной предприятиями в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, финансовыми и страховыми предприятиями.
Во втором квартале этого года по сравнению с таким же периодом 2018 года рост ВВП Литвы, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, составил 4%.
Департамент статистики также уточнил ВВП первого квартала 2019 года – он в ценах того времени составил 10,692 млрд евро и, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, был на 1,2% больше, чем в октябре - декабре 2018 года, а также на 4% больше, чем в первом квартале прошлого года (ранее приводился рост 1% и 3,8% соответственно).
Опрошенные BNS десять экономистов прогнозировали, что рост литовской экономики в первом полугодии должен быть от 2,9% до 4%, а средний показатель прогнозов был 3,5%.
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