Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по уточненным данным, в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 1% и в ценах на то время составлял 10,611 млрд евро.
Ekonomika
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В первом квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года, литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, выросла на 3,8%, обнародовал Департамент статистики вторую оценку роста экономики, взвесив компоненты ВВП при помощи методов расходов и доходов.

В первом квартале по сравнению с предыдущим положительные изменения ВВП были обусловлены ростом добавленной стоимости, созданной обрабатывающей промышленностью и строительством. Отрицательное влияние на ВВП оказывали негативные изменения стоимости финансовой деятельности и страхования, а также операций с недвижимостью.

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В январе - марте этого года по сравнению с предыдущим кварталом расходы окончательного потребления домашних хозяйств выросли на 1,1%, расходы сектора власти особых изменений не претерпели.

Формирование совокупного основного капитала (инвестиции) возросли на 2,9%, экспорт товаров и услуг - на 1,4%, положительное изменения импорта было незначительным.

Если учитывать влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, то годовой рост ВВП в первом квартале составио 4%, тогда как за квартал экономика уменьшилась на 9,1%.

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