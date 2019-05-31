В первом квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года, литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, выросла на 3,8%, обнародовал Департамент статистики вторую оценку роста экономики, взвесив компоненты ВВП при помощи методов расходов и доходов.
В первом квартале по сравнению с предыдущим положительные изменения ВВП были обусловлены ростом добавленной стоимости, созданной обрабатывающей промышленностью и строительством. Отрицательное влияние на ВВП оказывали негативные изменения стоимости финансовой деятельности и страхования, а также операций с недвижимостью.
В январе - марте этого года по сравнению с предыдущим кварталом расходы окончательного потребления домашних хозяйств выросли на 1,1%, расходы сектора власти особых изменений не претерпели.
Формирование совокупного основного капитала (инвестиции) возросли на 2,9%, экспорт товаров и услуг - на 1,4%, положительное изменения импорта было незначительным.
Если учитывать влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, то годовой рост ВВП в первом квартале составио 4%, тогда как за квартал экономика уменьшилась на 9,1%.
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